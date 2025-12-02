Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Giriş: 02.12.2025 - 22:51 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:51
        Şırnak'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Abdurrahim A. (45) idaresindeki traktör, akşam saatlerinde Yukarı Mahalle Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Abdurrahim A'nın cenazesi, ambulansla İdil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

