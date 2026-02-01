Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 22:24 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:24
        Şırnak'ta şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Abdurrahman K'nin kullandığı 40 ABM 220 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Siirt kara yolunun Çakırsöğüt mevkisinde şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

