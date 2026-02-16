Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 68 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

