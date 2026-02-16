Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 68 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:48 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 68 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta jandarma ekipleri cephanelik ele geçirdi: 20 tutuklama
        Şırnak'ta jandarma ekipleri cephanelik ele geçirdi: 20 tutuklama
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama
        Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        DİKA'dan Şırnak'a yatırım devrimi: 12 yıl SGK desteği, yüzde 50 vergi indir...
        DİKA'dan Şırnak'a yatırım devrimi: 12 yıl SGK desteği, yüzde 50 vergi indir...
        Cizre'de fırıncı esnafı toplantısı
        Cizre'de fırıncı esnafı toplantısı
        Cizre'de fırıncıların sorunları masaya yatırıldı
        Cizre'de fırıncıların sorunları masaya yatırıldı