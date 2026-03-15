Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Şırnak merkez ve Beytüşşebap ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlde dün başlayan ve bugün etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Vakıfkent Mahallesi'nde 2 evi su bastı.
İtfaiye ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.
Beytüşşebap'ın Taşarası köyünde de sağanak nedeniyle dere taştı. Taşkın nedeniyle 10 ev, ağıl ve ahırı su bastı.
Ağıl ve ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan telef oldu. Sel sularının taşıdığı çamur köyde birikti.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve AFAD ekipleri evlerde mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.
İl Özel İdaresine ait iş makineleri köy içinde ve derede oluşan çamur birikintilerini temizledi.
Köyde oluşan hasarın tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin yarın çalışma yapacağı öğrenildi.
