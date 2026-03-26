Şırnak'ta yağış nedeniyle belde yolunda çökme meydana geldi
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, yağış nedeniyle yolda çökme oluştu.
Giriş: 26.03.2026 - 19:53
Kentte 3 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Şenoba beldesi yolunda çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.
