Cizre'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü. Cizre-Nusaybin kara yolu Kurumcu köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 FG 183 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

