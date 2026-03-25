        Şırnaklı genç YEDAM sayesinde çocuk yaşta başladığı uyuşturucudan kurtuldu

        EKREM PAYAN - Şırnak'ta küçük yaşta arkadaş ortamında uyuşturucu kullanmaya başlayan R.U, 12 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Henüz 14 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı olan R.U. (26), psikolojik sorunların yanı sıra sağlığıyla ilgili ciddi problemler yaşadı.

        Uyuşturucu nedeniyle zaman zaman adli süreçler geçiren R.U, bir akrabasının yönlendirmesi sayesinde YEDAM ile tanıştı.

        Danışmanlık desteği ve 6 aylık tedavinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan R.U, yeniden hayata bağlanmanın sevincini yaşıyor.

        - "Çocukluğumu yaşayamadım"

        R.U, AA muhabirine, ortaokulda okuduğu sırada 13 yaşında bir arkadaş ortamında sigarayla ardından yaklaşık 1 yıl sonra da madde ile tanıştığını söyledi.

        Bir süre sonra bağımlı hale geldiğini, sürekli maddenin peşinde koştuğunu anlatan R.U, uyuşturucu nedeniyle okuyamadığını belirtti.

        "Çocukluğumu yaşayamadım. Ailemden hep kaçıyordum. Madde bulamadığım gün para bulmak için suç işliyordum, hırsızlık yapıyordum." diyen R.U, bir akrabasının tavsiyesiyle YEDAM ile tanıştığını bildirdi.

        - "Bizleri kurtarmak için her yolu deniyorlar"

        Bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördüğünü ifade eden R.U, şunları kaydetti:

        "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Eskiye göre çok iyiyim. Bütün kaybettiklerimi en önemlisi ailemi, dostlarımı kazandım. Temiz kalarak inancımı ve güvenimi tekrar kazandım. Çok mutluyum, 'iyi ki gelmişim' diyorum. Ben iyi olunca ailem de iyi oldu. Bundan sonra hayatımı düşünüyorum, ailemi önemsiyorum."

        Bağımlılık sürecinde hem kendisinin hem de ailesinin maddi manevi büyük zararlar gördüğünü dile getiren R.U, bağımlılıktan kurtulduktan sonra ailesinin bile büyük şaşkınlık yaşadığını ve çok mutlu olduklarını anlattı.

        R.U, "Bunlar hep Yeşilay sayesinde oldu, onlara ne kadar teşekkür etsem az. İçimdeki mutluluğu anlatamam. Merkeze her geldiğimde buradan çıkmak istemiyorum. Sağ olsunlar, hocalarımız ilgileniyor, önem ve değer veriyorlar. Bizleri kurtarmak için her yolu deniyorlar." ifadelerini kullandı.

        Maddeye karşı özellikle gençlerin çok dikkatli olmasını isteyen R.U, gençlere özellikle arkadaş ortamları konusunda seçici olmaları tavsiyesinde bulundu.

        - "Tüm hizmetlerimiz gizlilik esasıyla yürütülmektedir"

        YEDAM'da Klinik Psikolog Yeşim Ökten Günel de alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklar konusunda danışmanlık ve psiko sosyal tedavi hizmeti sunduklarını söyledi.

        Bağımlılığın kişiyi bedensel ve ruhsal olarak etkileyen kronik bir beyin hastalığı olduğunu aktaran Günel, "Kişilerin aile ve sosyal yaşamlarında ciddi olumsuzluklara yol açan bir hastalıktır. Tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğu için bizler de kişilerin tedavi süreçlerinde onlara destek oluyoruz. 5 bağımlılık türünde hizmetleri ücretsiz veriyoruz. Tüm hizmetlerimiz gizlilik esasıyla yürütülmektedir." dedi.

        Bazen bağımlıların bunu hastalık olarak ele almadıkları için tedavi olmak istemediğini ifade eden Günel, şunları aktardı:

        "Bu konuda da ailelere destek oluyoruz. Aile ile görüşmelerimizde danışan sürece dahil olmasa bile 'bağımlı bir bireyle iletişim nasıl kurulur, bireyi tedaviye nasıl çekebiliriz, onlarla aynı evde nasıl yaşayabiliriz, tedavi konusunda nasıl cesaretlendirebiliriz' gibi önemli noktalarda çalışma gerçekleştiriyoruz. İletişim konusunda ailelerle işbirliği kurmak oldukça önemli oluyor. Düzenli olarak bu noktada aile görüşmelerini planlıyoruz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Acılı anne kalbine yenildi
        Acılı anne kalbine yenildi
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?

        Benzer Haberler

        Çığ vurdu, devlet ve ilgili kurumlar çalışma başlattı, Beşağaç köyü karanlı...
        Çığ vurdu, devlet ve ilgili kurumlar çalışma başlattı, Beşağaç köyü karanlı...
        Vali Ekici selin vurduğu Oyalı köyünde: "Vatandaşımız yalnız değil"
        Vali Ekici selin vurduğu Oyalı köyünde: "Vatandaşımız yalnız değil"
        Şırnak'ta nevruz etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta nevruz etkinliği düzenlendi
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak'a son dönemlerin en büyük çığı düştü
        Şırnak'a son dönemlerin en büyük çığı düştü
        Şırnak'ın doğusu için kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve yoğun kar geliyor
        Şırnak'ın doğusu için kritik uyarı: Kuvvetli yağış ve yoğun kar geliyor