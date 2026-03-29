Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, alçak kesimlerde su baskını, sel, yıldırım ve heyelan, yüksek kesimlerde ise buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
