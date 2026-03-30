Şırnak'ta sağanak nedeniyle araçlarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak nedeniyle su biriken yolda araçlarında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlçede etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine yol açtı, sürücüler zor anlar yaşadı. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu Kavşağı'nda sağanak sonrası iki aracın yolda biriken suyun içinde kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarında mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak güvenli alana ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.