Şırnak’ta kar yağışı nedeni ile 32 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ŞırnakSiirt yolu Birini mevkisi ile ŞırnakHakkari yolu Çığlı mevkisinde 32 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı merkezde 25 santimetre yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı 11 köy ve 2 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 11 köy, 3 mezra, Uludere'de 6 köy 2 mezra, Güçlükonak'ta da 4 köy 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Şehir içi yollarda ise belediye ekipleri yol açma çalışması sürdürüyor. Kent merkezinde belediye ekipleri de kar küreme ve temizleme çalışması yürütülürken, belediye tarafından yapılan anonsta, sürücülerin yoğun kar yağışı nedeniyle mecbur olmadıkça araçlarını trafiğe çıkarmamaları uyarısı yapıldı.

Şırnak Siirt yolu Birini mevkisi ile ŞırnakHakkari yolu Çığlı mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan karayolu, karayolları ve İl Özel İdare ekiplerin çalışması devam ediyor.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre 79 Şubat arasında görülecek yağışların Şırnak merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir'' denildi.

ŞIRNAK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:39

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