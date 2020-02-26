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Şırnak’ta huzur ortamı sağlandı, kültürel etkinlikler artmaya başladı

İHA

Şırnak'ta güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucunda bölgede yaşanan huzur ortamıyla birlikte kentte sinema filmleri çekilmeye başlandı.

Şırnak’ta huzur ortamı sağlandı, kültürel etkinlikler artmaya başladı

Şırnak’ta güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucunda bölgede yaşanan huzur ortamıyla birlikte kentte sinema filmleri çekilmeye başlandı.
Şırnak’ta ilk defa profesyonel olarak çekilen sinema filmi olma özelliği taşıyan “Nuh’un Gemisi Cudi’de” filminin çekimleri başladı. Film çekimlerin başladığı Cudi eteklerinde, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ film setini ziyaret etti. Set alanında Vali Pehlivan’ı yapımcı Bülent Durgun, yönetmen Kartal Çidamlı, oyuncular ve set ekibi karşıladı. Vali Pehlivan, settekilerle çay eşliğinde sohbet ederek, çekilen ilk setin “oyun” komutunu vererek bir süre çekimleri izledi.

Kentte ilk defa sinema filmi çekiliyor
“Nuh’un Gemisi Cudi’de” film çekimleri ile ilgili bir açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, filmin Şırnak’ta çekiliyor olmasının kentte yakalanan huzur ve güven ikliminin bir yansıması olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “İlimizde ilk defa profesyonel anlamda bir film çekiliyor. Filmin konusu da başlığından da anlaşılacağı üzere Nuh'un Gemisi ve Cudi. Tabii bu başlık ilimiz açısından önem arz ediyor. Çünkü Cudi Dağı Şırnak sınırları içerisinde, şu anda da hemen yamacında bulunuyoruz. Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı dünya ve insanlık tarihi açısından çok önemlidir. Bu bağlamda geminin oturduğu nokta olarak ifade edilen ki biliyorsunuz Kur'anı Kerim'de bu ifade mevcut, Cudi Dağı 3040 yıl öncesine kadar, yani terörden önceki dönemde insanların ziyaret ettiği, orada konakladığı bir yer, sefine bölgesi olarak ifade edilen alan da orada mevcut. Film güzel, anlamlı bir isme sahip. Tabi film tekniği açısından şekillendirilmiş, senaryolaştırılmış, kısmen dram ve komedi unsurları katılmış. Ben inanıyorum ki kadrosuyla yönetmeniyle, oyuncuları ve yapım ekibiyle, başlangıcında çok profesyonel yaklaşıldığı için devamı ve neticesi de güzel olacak. Şırnak inşallah bundan sonraki süreçlerde de bu şekilde kültür sanat faaliyetleriyle de ön plana çıkacak” dedi.

“Konuya bilimsel yaklaşılması da gerekiyor”
Nuh'un gemisinin oturduğu yerin Cudi'de olduğu bilgisinin konuya bilimsel yaklaşılması gerektiğini ortaya çıkardığını aktaran Vali Pehlivan, şöyle devam etti:
“Bu konuda bugüne kadar belirli çalışmalar olmakla birlikte 1316 Nisan arasında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ve koordinasyonunda bir gününü burada, bir gününü de İstanbul'da yapmak üzere uluslararası bir sempozyum planladık. Uluslararası Sempozyumumuzun adı Nuh Tufanı ve Cudi Dağı. Bunu da özellikle belirtmek istedim çünkü bundan böyle orada hem bilimsel çalışmalarla hem kültürel faaliyetlerle Cudi'nin artık terörle değil tarihi gerçeklikleriyle, tarihi geçmişi ile bugüne yansıması ve beraberinde de burada bir turizm hareketliliğinin oluşması, insanların güven içerisinde hem Şırnak İlimizi ilçeleriyle birlikte hem de Cudi gibi tarihi noktaları rahatlıkla gezip dolaşabilecekleri, ziyaret edebilecekleri bir ortama doğru yol alacağız inşallah. İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle Cudi'ye bir yol çalışması da yapıyoruz. İnşallah yakın vadede oraya araçlarla çıkma imkânı da söz konusu olacak ve bir gün bu söyleşileri oralarda yapma, etkinlik düzenleme, kültürel faaliyetler düzenleme imkânı elde edeceğiz. Şırnak’ta da görüyorum ki bu film güzel bir heyecan oluşturmuş durumda. Biz setteki arkadaşlarımızla ilk gün de beraberdik. Bugün de sosyal medya üzerinden çay davetinde bulunmuşlardı. Bizim de zamanımız müsait olunca, gelip çaylarını içtik, film ekibiyle hasbihal ettik. Güzel gidiyor, inşallah neticesi de güzel olacaktır. Ben bu filmin ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başta filmin yapımcısı olmak üzere yönetmenine, oyuncularına, bütün ekibe de başarılar diliyorum.”

“Şırnak’ta bulunmanın sevincini yaşıyoruz”
Filmin yapımcısı Bülent Durgun ise tüm ekip olarak Şırnak’ta bulunmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Durgun, “Bu projenin her sürecinde, her dakikasında bizi yalnız bırakmayan, projenin baş mimarı olan Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a bizi kırmayıp setimize nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Ekip için bunlar çok önemli, ekibin motivasyonunun yüksek olması, daha rahat oyunculuklarını vermesi, yönetmenin daha rahat çekmesi demek. Geldiğimiz ilk günden beri her zaman Sayın Valimiz sağ olsun, desteğini hiçbir şekilde esirgemedi, yanımızda oldu. Cudi Dağına yol çalışması olduğundan bahsetti biraz önce. Bununla ilgili olarak ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de’ filminin ikincisini orada çekmeyi planlıyoruz. O sebeple yol çalışmasını da tekrar duymak beni memnun etti. Bizim için heyecan verici çünkü böylelikle ekipmanlarımızı taşıyan set kamyonları rahat şekilde oraya çıkabilecek ve filmin ikincisi orada çekilmiş olacak. Örnek devlet adamı Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a setimizi ziyaret ettiği için tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Oyuncu Metin Yıldız da “Bu bir sinema filmi değil aynı zamanda bir sorumluluk projesidir. 1995 yılında buraya gelmiştim. Vatani görevimi yapmak üzere bir süre kaldım. Sonra 2001 yılında bir tiyatro oyunuyla geldim. Buda benim için bir vatani görevdi. Şimdi yine bir vatani görev için burada kabul ediyoruz kendimizi. Şırnak’ta ilk defa bir sinema filmi çekiliyor. Bizde bunu çok önemsiyoruz. Bütün ekip arkadaşlarıma ve Şırnak halkına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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