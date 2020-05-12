Uludere Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı

Çevre ve insan sağlığıyla ilgili çalışmalarına devam eden Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, yaz mevsimi öncesi larva sivrisinek, karasinek ve haşere ilaçlamasına başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler özellikle sulak alanlarda, dere boylarında, sivrisinek, karasinekler, haşere ve atık su kanalında larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan ilaçlama ile yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiyor. İlaçlama çalışmasında insan ve doğaya uyumlu ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar tercih edilirken, halk sağlığı da korunuyor.

Belediye ekipleri her mahallede haftada en az iki defa 72 saat arayla ilaçlama çalışması yaparken, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, her yıl havaların ısınmasıyla başlayan sinek ve sivrisinek ilaçlamalarının eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

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