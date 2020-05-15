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İdil doğalgaza kavuşuyor

İHA

Şırnak'ın İdil ilçesinde şehir besleme hattının döşeme çalışması ile RMSA Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

İdil doğalgaza kavuşuyor

Şırnak’ın İdil ilçesinde şehir besleme hattının döşeme çalışması ile RMSA Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonunun temel atma töreni gerçekleştirildi.
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ’ın girişimleriyle çelik şehir besleme hattı döşeme çalışmalarına dün başlandı. İdil ilçe merkezine bağlı Yüksekköy mevkinde kurulması planlanan RMSA Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonundan ilçe merkezine doğru 8 kilometrelik boru hattının döşeme çalışmaları dün start aldı. Yüksekköyde düzenlenen açılış programına İdil Kaymakamı Sağ, üstlenici firma yetkilileri ile kamu kurum müdürleri katıldı. Şehir besleme hattının döşeme çalışması ile RMSA Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonunun temel atma öncesi kurban kesildi.
Törende konuşan Kaymakam Sağ, yapımına bugün başlanan doğalgaz çalışmalarının kazasız ve sorunsuz nihayete erdirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Kaymakam Sağ, "İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çevreyle barışık yakıt tüketiminin bu çalışmayla sağlanıyor olması bizlere mutluluk vermektedir. İdil'imizin doğalgaza kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Şırnak Valimiz Ali Hamza Pehlivan’a şükranlarımı sunuyorum. En yakın zamanda ilçe girişinde de bir program daha yapmayı ümit ediyorum. Allah kolaylıklar versin" dedi.
Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi.

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