Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, İdil'de hemşirelerle bir araya geldi

Sağlık_sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, İdil Devlet Hastanesinde görevli hemşirelerle bir araya gelerek haftalarını kutladı.

SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, İdil Devlet Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret edip korona virüs sürecinde vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederek, Hemşireler Haftasını kutladı. Yalçın, "Bu anlamlı günün sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünün, adaletin ve vicdanın gereği olduğunu SağlıkSen olarak dile getiriyoruz. Hemşireler her dönem yoğun bakımda, servis nöbetlerinde, acilde, ameliyathanede görevlerini yaparken cansiperane en ön saftaydılar. Ama bu pandemi sürecinde herkes daha yakından şahitlik etti bu duruma. Bu anlamlı günün sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünün, adaletin ve vicdanın gereği olduğunu SağlıkSen olarak bir kez daha dile getiriyoruz" dedi.

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