Şırnak’ta 3 terörist yakalandı

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 28 Eylül'de çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmada, 3 bölücü terör örgütü mensubunun Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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