Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Cizre'de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-09-29 13:37:02
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