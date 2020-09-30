Şırnak’ta 4 terörist yakalandı

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Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist yakalandı.

Konuyla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2930.09.2020 günü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranır durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 4 bölücü terör örgütü mensubu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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