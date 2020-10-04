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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nın finali sona erdi

İHA

Şırnak’ta Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nın finali sona erdi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde Şırnak’ta düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Final etabı müsabakaları tamamlandı.
10 ilden 33 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali yıllarca terör olaylarıyla anılan Şırnak'taki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda final uçuşları ile sona erdi.
2 gün devam eden Şampiyonada dereceye giren Kerem Dinçer, Serhat Karaduman, Bekir Atılgan ve Mustafa Uri Milli takıma seçildi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, TSO Başkanı Osman Geliş ile birlikte şampiyonada dereceye girenler için düzenlenen ödül törenine katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreninde Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Recep Coşkun günün anlam ve önemine dair açılış konuşması gerçekleştirdi.
Törende açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, “Bu yarışmaya iştirak eden, yarışan bütün sporcu kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum. Dereceye girenler de oldu, onları ayrıca tebrik ediyorum. Yurdumuzun farklı il ve ilçelerinden ailelerinizle birlikte geldiğiniz, bizlerle birlikte bu ortamı paylaştığınız için şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu etkinliğe ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ev sahipliği yapma konusunda başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere bütün birimleriyle birlikte Bakanlığımız, Valiliğimizin ilgili birimleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonumuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve ekipleri, Belediye Başkanlığımız ve ekipleri, etkinliğe katkı sunan sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kurban Bayramında İlimizi ziyaret ettiğinde İçişleri Bakanımızla Cudi Dağı/Sefine Bölgesinde Bayram Namazını eda etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız orada telefonla bağlanmışlardı. Şu ifadeyi kullanmışlardı: ‘Cudi, Gabar, Namaz Dağı geçmişte hüzünlü hikâyeleri olan yerler. Ama inşallah bundan sonra güzel hikâyeleriyle gündeme gelecekler.’ Tabi bu huzur ve güvenlikle mümkün oluyor. Bu ortamın oluşmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün Bakanlarımıza, güvenlik birimlerimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yakalamış olduğumuz iklimin daim olması adına bu vb. faaliyetler önemli bir yer tutuyor. İnşallah bundan sonra Şırnak ilimizde bu güzel faaliyetler, yatırımlar artmaya devam edecek, buradan bütün Türkiye’ye ve dünyaya güzel mesajlar verilecektir. İyilikleri, birlik beraberliği temsil eden Nuh’un gemisinin karaya oturduğu Şehri Nuh’a da bu yakışır. Hepimiz adeta o geminin yolcularıyız. Sporcularımız bu gemiye dâhil oldular ve buradan birlik, dostluk, kardeşlik mesajı verdiler. Sporun kaynaştırıcı, birleştirici yönünü hepimiz biliyoruz. Dün sporcularımız ve aileleriyle sohbetimizde memnuniyetlerini dile getirdiler. Onların memnuniyeti, Şırnaklı hemşehrilerimizin misafirperverliğinden, buradaki ortamın güzelliğinden bahsediyor oluşu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bize düşen bundan sonra da bu ve benzeri faaliyetlere ev sahipliği yapmaktır. Farklı federasyonlarla irtibatımız var. Rafting, tenis, bu ve benzeri spor alanlarında da doğayla iç içe olan sporları da katmak suretiyle inşallah faaliyetlerimiz artarak devam edecek.” diye konuştu. 8 yıl önce kendisinin de organ bağışında bulunduğunu belirten Vali Pehlivan, tüm vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti. “Organ bağışı yapalım, can verelim, derman olalım” dedi.
Belediye Başkanı Yarka ise şampiyonaya Şırnak olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Şırnak’ın artık hizmet siyasetine dönüş yaptığını, ideolojinin geride kaldığını, Şırnak’ı çok güzel hizmetlerin, etkinliklerin beklediğini söyledi. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.
Vali Pehlivan, Genel Klansmanda dereceye giren sporcular Kerem Dinçer, Serhat Karaduman ve Bekir Atlıhan’a ödüllerini verdi. Tören programı ödül takdimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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