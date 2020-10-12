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Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti´ kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı

DHA

Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti´ kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile başlatılan 'Eğitimde Dayanışma Vakti' kampanyasında 30 dakikada 2 bin tablet bağışı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile 'Bir tabletle eğitime vereceğiniz destek, Şırnaklı öğrencilere iyi gelecek' sloganı ile başlatılan 'Eğitimde dayanışma vakti´ kampanyası Cumhuriyet Meydanı Terası'nda başlatıldı. Programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, vali yardımcıları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı. Kampanyanın startını veren Vali Pehlivan kampanyaya 100 tablet, Belediye Başkanı Mehmet Yarka 100 tablet, Cizre ve Silopi kaymakamlıkları ile belediyeleri de 100 tablet bağışında bulundu. Kampanyanın ilk 30 dakikasında bu bağışların yanı sıra iş insanları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlardan toplamda 2 bin tablet bağışı yapıldı.
53 BİN ÖĞRENCİ EVİNDEN DEVAM EDECEK
Açılış konuşmasını yapan Vali Ali Hamza Pehlivan köyler de dahil Şırnak genelinde 101 bin öğrencinin okulları ile buluşturulduğunu anımsatarak, "Elbette pandemi şartlarına uygun bir planlama yapıldı. Buna göre okullarımız, sınıflarımız ve okulların ortak kullanım alanları düzenlendi. İlçelerimiz de dahil olmak üzere 53 bin öğrencimiz okula gidemeyecek durumda ve muhtemelen bu belli bir süre daha devam edecek. Bize düşen tabi ki okulla gidemeyen öğrencilerimizin de yanında olmak. Okullar koronavirüs ile mücadele süreci nedeniyle kapandığında hemen akabinde ve dünyada belki en hızlı şekilde organize olan ülkelerden birisi olarak uzaktan eğitim başlamıştı. Bu halen devam ediyor. Okula gidemeyen öğrencilerimiz uzaktan eğitimden faydalandılar, faydalanacaklardır ama imkanları yetersiz olan öğrencilerimiz, ailelerimiz var. Biz, bugün başlatacağımız kampanya ile bir nebze olsun ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bir tablet ile onların uzaktan eğitime erişebilmelerini sağlamış olacağız. Desteğin biri de bini de değerlidir. Aynı değerdedir. Azı, çoğu olmaz. Eğitim en temel konularımızdan birisi. Böyle hassas, böyle önemli bir konuda da herkesin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız terör örgütünün menfur eylemleri nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadı. Maalesef binlerce konutun yanında 100'e yakın okulumuzu da yakmak suretiyle patlatmak suretiyle kullanılamaz hale getirdiler. Allah'ın izniyle devletimiz gücünü gösteriyor. Hepsi pırıl pırıl bir şekilde ayağa kalktı. Kampanyaya 100 tablet bağışlayarak başlıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-10-12 17:25:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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