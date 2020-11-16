Uzman estetisyen Dalmış’tan lazer epilasyon önerileri

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, lazer epilasyon yaptırmayı düşünen vatandaşlara önerilerde bulunarak işlemin neredeyse tüm bölgeye uygulanabileceğini söyledi.

Lazer epilasyon hakkında birçok kişinin aklında soru işaretlerinin olduğunu belirten uzman estetisyen Jiyan Dalmış, bu işlemin vücudun neredeyse her bölgesine uygulandığını söyledi. Dalmış, "Bu noktada, yalnızca göz kapağı bölgesine uygulanmadığını eklemeliyiz. Ancak, kadınlarda bilhassa kollar ve koltuk altı bölgesi, bacak bölgesi ve genital bölge, lazer epilasyona en iyi cevap veren bölgeler arasında bulunmaktadır. Erkeklerde ise sırt, omuz, göğüs ve karın bölgelerinin uygun olduğunu ifade etmek gerekir. Bunun yanı sıra, çene bölgesinde uygulanacak lazer epilasyon işlemlerinin ise tedaviye olumlu cevap vermesinin süre alacağını söylemeliyiz" dedi.



"Lazer epilasyon herkes için uygun olmayabilir"

Lazer epilasyon sırasında kişinin acı hissedip hissetmeyeceği hakkında birçok kişinin aklında soru işaretleri bulunduğunu aktaran uzman estetisyen Jiyan Dalmış, "Bu noktada, lazer tedavisinin tamamen acılı veya acısız olduğunu söylememiz mümkün değildir. Ancak, acı hissi duysanız dahi bunun anlık ve minimum seviyede olduğunu bilmelisiniz. Bilhassa hassas bölgelerin tedavisinde söz konusu acıyı daha çok hissedebilirsiniz. Fakat, yine de lazer cihazlarının güçlü soğutma sistemleri başta olmak üzere farklı yaklaşımlar sayesinde acıyı daha az hissetmeniz veya hiç hissetmemeniz söz konusu olacaktır. Lazer epilasyon ile bir anda sonuç almayı beklemeyin. Çünkü, bu işlemler tek bir seansta bitmez. Sabırlı olmalısınız. Dört ila sekiz seans süren bir tedavi olmaktadır. Bu noktada, sizi kandırmak ve paranızı almak için ortaya atılan yüzde 100 garantili, kesin çözüm gibi lazer epilasyon reklamlarına aldırış etmemelisiniz. Lazer epilasyon herkes için uygun olmayabilir. Bilhassa cildinizde bronzlaşma varsa bu işlemden kaçınmalısınız. Epilasyon cihazının tüyleri okumasında sorun olduğu için bu tür ciltlerde bu işlem asla tavsiye edilmez. Son olarak, lazer epilasyon öncesinde cımbız ve ağda gibi kılı kökten çeken yöntemleri kesinlikle bırakmalısınız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.