İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağ zirvelerindeki kar ve sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde kış aylarının gelmesiyle beraber yüksek rakımlı dağ zirveleri beyaza büründü. İlçede alçak kesimli bölgeler ise hala sonbaharı yaşıyor. Karlı dağların yamacında oluşan sis ve yerleşim yerlerindeki sonbahar havası göz kamaştırdı.

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