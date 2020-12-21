Topladıkları yardımlarla 4 bin 500 çocuğu sevindirdiler

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup, topladıkları yardımlarla 4 bin 500 çocuğa kışlık giysi yardımında bulundu.

Uludere ilçesinde Mustafa Çalışkan öncülüğünde bir araya gelen grup, yaklaşık 4 ay boyunca yardım topladı. Toplanan yardımlarla alınan kışlık giysiler 4 bin 500 çocuğa ulaştırıldı. Topladıkları yardımlarla alınan giysileri 4 bin 500 çocuğa dağıttıklarını belirten Mustafa Çalışkan, 4 ay boyunca kışın hazırlığını yaptıklarını söyledi. Çalışkan, "Topladığımız yardımların yanı sıra kendi bütçemizden de ekleyerek 4 bin 500 çocuğumuza kışlık giysi dağıttık. Onlar üşümesin diye kış öncesi tüm çocuklarımıza kışlıklarını dağıttık" dedi.

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