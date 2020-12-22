Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi(2)



ÜNAL AİLESİ, CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN GAZİANTEP'E UĞURLANDIBeytüşşebap ilçesinde dün gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin yuvarlanıp ters dönerek durduğu Habur Çayı'nda boğularak yaşamını yitiren Uzman Çavuş Serhat Ünal ile eşi Gülay ve çocukları 3 yaşındaki Adil Efe için Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ ve Uzman Çavuş Serhat Ünal'ın silah arkadaşları katıldı. Kaymakam Meşeli ve Belediye Başkanı Habip Aşan'ın yaptığı konuşmanın ardından dua okundu. Ünal ailesinin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle belediyeye ait cenaze aracı ile memleketleri Gaziantep'e doğru yola çıktı.

Öte yandan Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza ile geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Mehmet Emin BAL

2020-12-22 16:28:50



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