Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15-21 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37'si PKK, 3'ü de FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla 28 şüpheli de çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-02-22 12:26:04



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