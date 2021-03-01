Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde 22 28 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında 12,89 gram metamfetamin, 12,54 gram eroin, 9,37 gram esrar, 2 litre kaçak içki, 2 bin 153 paket kaçak sigara, 426 adet güneş gözlüğü, 101 adet kaçak cep telefonu, 191 adet tamir kiti ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 40 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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