Şenoba'da altyapı çalışmaları

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

AK Partili Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede kanalizasyon çalışmaları başlatıldı.

Şenoba Belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarına kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başlandı. Konu ile ilgili bilgi veren AK Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklar dahil olmak üzere koruge kanalizasyon borusunun döşendiğini söyledi. Başkan Babat, "Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Göreve geldiğimizden bugüne kadar ayrım gözetmeden halkımızın istekleri doğrultusunda Şenoba beldemiz en güzel hizmeti alabilmesi için ekip ruhu ile çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz" dedi.

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