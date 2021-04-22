Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi

İHA

Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi

Şırnak’ta Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağdurları için inşa edilen ve yapımı tamamlanan 120 konut, kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.
Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Şırnak’ta yaptırılan, doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 10 bin 155 konut tamamlanarak hak sahiplerine verildi. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hak sahipleri kura çekimine katılmazken, mahalle muhtarı ve azalar ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla noter huzurunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan kura çekimi, kamera ile kayda alındı.
Şırnak kent merkezinde 20152016 yıllarında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen çukur ve barikat operasyonları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların tümü tamamlanarak kurayla sahiplerine teslim edildi. Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, ''2016 yılında yaşanan hendek ve barikat olaylarından sonra, ilimiz genelinde toplam 14 bin 522 adet konut ve iş yeri olmak üzere meskenlerimiz yıkıldı. Bununla birlikte 5 adet cami, 10 adet okul ağır hasar almak suretiyle yıkıldılar. Gelinen noktada devletimizin güçlü imkanlarıyla 10 bin 155 konut, 502 adet iş yeri, 14 adet okul, 8 adet cami ve 5 adet taziye evi yapmış bulunmaktayız. İlimiz genelince İdil, Cizre, Silopi ve merkezde olmak üzere yapılan konutların tamamını hak sahiplerine dağıttık. Son kura olan kuramızı da bu gün gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası için, benzer şekildeki projelere sosyal konutlar adı altında yapmak nasip olur inşallah. Şu anda 135 boş dairemiz kaldı. Bu gün 120 vatandaşımızı ev sahibi yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre’de polis, minik öğrencilere mesleği tanıttı
YEREL HABERLER Cizre’de polis, minik öğrencilere mesleği tanıttı
Şırnak’ta konut satışları yüzde 31,2 arttı
YEREL HABERLER Şırnak’ta konut satışları yüzde 31,2 arttı
Yaz mevsiminde 5 metre kar Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı dağlarda 5 metre karla mücadele
YEREL HABERLER Yaz mevsiminde 5 metre kar Nisan ayı sonlarında 2 bin ...
Ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar artık yaylaya çıkıyor
YEREL HABERLER Ahırlarda bekletilen büyükbaş hayvanlar artık yaylaya ...
Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran ...
Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale ...
Şırnak’ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 1 köy karantinaya alındı
Cizre'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
YEREL HABERLER Cizre'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Şırnak'ta 1 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 1 köy, karantinaya alındı
Şırnak’ta tarihi yapılar göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta tarihi yapılar göz kamaştırıyor