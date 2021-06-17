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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopili iş adamından eğitime tam destek

İHA

Silopili iş adamından eğitime tam destek

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden iş adamı Hüsnü Bilin, kentteki eğitim yuvalarına nakdi destekte bulundu.
Silopi ilçesinde gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunan Gençlik Merkezine piyano bağışında bulunan Bilin, ayrıca kurumda mescid ve bir sınıfın yapım ve onarımını üstlendi. İş adamı Hüsnü Bilin, Basverimli beldesinde de yapımı devam eden Kur'an kursuna maddi destekte bulunurken, bu tür yardım faaliyetlerinin örnek olması ve ilçedeki iş adamlarının ilçeye yatırım yapması gerektiğini belirtti. Bilin, "Ben reklam olması için değil, diğer hayırsever iş adamlarımıza örnek olsun diye bunun duyulmasını istedim. Bunun dışında bir çok kurum, kuruluş ve yardıma muhtaç insanlara gereken yardımları yapıyorum. Bütün iş adamlarımızın geleceğimiz olan minik yüreklerin eğitim gördüğü alanlara yatırımlar yapmalarını, devletimize destek olmak amacı ile üzerimize düşeni yapmalarını istiyorum" dedi.

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