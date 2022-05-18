Şırnak’ta tarlalar kırmızıya boyandı, fotoğrafçılar için doğal stüdyo oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Şırnak’ta tarlaları kırmızıya boyayan gelin çiçekleri, manzarasıyla fotoğraf severlere doğal stüdyo oldu.

Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan tarlalar gelincik çiçekleriyle adeta kırmızıya boyandı. Renk cümbüşüyle eşsiz manzara oluşturan gelincik çiçekleri; gelindamatlara ve fotoğraf severlere doğal stüdyo manzarası oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.