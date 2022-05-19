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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta kayalıklardan düşen kişi için askeri helikopter havalandı

İHA

Şırnak’ta kayalıklardan düşen kişi için askeri helikopter havalandı

Şırnak'ta pancar toplamaya giden ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şırnak’ın Güneyçam köyü kırsal alanda kardeşi ile pancar toplayan Mustafa Zeyrek (66) kayalıklarda dengesini kaybederek düştü. Kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında 10 saatlik yapılan çalışmanın ardından Zeyrek'e ulaştı.
Durumu ağır olan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığı askeri helikopterle olay yerinden alınan Zeyrek, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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