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Şırnak küllerinden doğdu modern bir kent oldu

Şırnak'ta, 2015- 2016 yıllarında PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yapılan binalarla yeni bir kent kuruldu. Operasyonlar sırasında kentteki konutların yüzde 65'inin hasar gördüğünü, yıkılan binaların yerine yapılan 5 bin 730 konutun tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 2 yılda Şırnak'ı modern bir kentte dönüştürdüklerini söyledi

29.09.2018 - 08:10 | Güncelleme: DHA

Şırnak kent merkezinde 2015 yılında PKK'lı teröristlere yönelik, açılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla operasyon düzenlendi. 8 ay süren operasyonlarda 6 bin 500 konut zarar gördü. Operasyonunun ardından ağır hasarlı binalar yıkıldı, yerlerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı. 2 yıl sonra yapım çalışmalarında sona gelindi. Yapılan konutlarla yeni bir kent ortaya çıktı.

TOKİ, BİNALARIN YÜZDE 90'INI TAMAMLADI

Şırnak'a kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bedirhanoğlu, terör örgütü tarafından tuzaklanan patlayıcılar yüzünden Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler Mahalleleri'nde yıkılan binaların molozlarının temizletip, kentin altyapı, kanalizasyon ve yollarının modern bir görünüm kazanması için çalıştıklarını söyledi. Kentin yenilenmesi kapsamında 5 bin 730 konut, 300 iş yeri, 3 cami, 2 taziye evi yapıldığını ifade eden Bedirhanoğlu, 9 etapta yapılan TOKİ binalarının bir kısmının yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

"ŞIRNAK'I MODERN ŞEHRE DÖNÜŞTÜRDÜK"

DHA'nın haberine göre hendek ve çukur operasyonları yüzünden Şırnak'ın yüzde 65'e yakınının zarar gördüğünü ifade eden Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, "2016 yılında bölücü terör örgütünün çukur ve barikatları nedeniyle Şırnak merkez çok ciddi bir hasar gördü. Özellikle kentteki evlerin yüzde 65´e yakını ağır hasarlı duruma geldi ve bunların yıkımı gerçekleştirildi. Yine şehrin içme suyu, kanalizasyon, elektrik altyapıları tamamen tahrip olmuştu. Biz göreve gelir gelmez, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakın takibi ve ciddi bir desteği ile kentteki bu dönüşümü hızlandırmak için bütün çaba ve gayretimizle çalışmaya başladık. Özellikle yıkılan konutların enkazlarını kaldırıp, hızlı bir şekilde bitirme aşamasına getirdik. İnşallah çok kısa zamanda hepsini teslim edeceğiz. Ekim ayı sonu kasım ayı başlarında da bir bölümünü vatandaşlarımıza, hak sahiplerine, herhangi bir ücret almadan teslim ediyoruz. Şu anda Şırnak şantiye halinde. Tam bir modern şehre dönüştürdük Şırnak´ı. İş yerlerimiz yapılıyor. Taziye evlerimiz, camilerimiz yapılıyor. Kentin alt yapısını tamamen yeniledik. İçme suyu ve kanalizasyon altyapıları tamamen sıfırdan yapıldı. Ve Şırnaklılara güzel bir müjde olarak da doğalgazı çektik. İnşallah bu sene de vatandaşlarımıza doğalgazı vermiş olacağız" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Şehrin estetik görüntüsünü değiştirmek için özellikle cadde ve sokakların sağlıklaştırmalarını hızlı bir şekilde başlattıklarını anlatan Bedirhanoğlu, şöyle konuştu: "Ana artellerimizde refüj ve aydınlatma projelerimizi ortaya koyarak kente modern bir görüntü kazandırdık. Yine sanat sokağımızda, mesire alanımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak güzel çalışmalara imza attık. Bu sene de yeni belediye hizmet binamızı Hz. Nuh'un gemisi motifinde yapıyoruz. Çünkü Şırnak, Hz. Nuh'un kenti. Cudi Dağı, geminin oturduğu yer olarak biliniyor. Şu anda binamızın kabasını bitirme aşamasına getirdik. İnşallah yerel seçimler gelmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ana caddelerimizdeki sokak çalışmalarımız kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı ile bu sene iki güzel projeye imza attık. Kentin tam ortasında 2.5 milyon liraya mal olacak dikey bahçe projesini, önümüzdeki hafta başlatacağız. Yine park ihtiyacımızı daha ileriye götürerek Gündoğdu Mahallesi'nde de 2,5 milyon lira harcanarak bir parkı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Çalışmalarımız çok yönlü olarak devam ediyor. Şırnaklı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bir yıl sonra bölgede örnek olarak gösterilecek bir il, modern bir şehir olarak ortaya çıkacaktır."

"ŞIRNAK İÇİN YAKLAŞIK 1.5 MİLYAR LİRA HARCANDI"

Şırnak Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, kentin yeniden inşası için toplam maliyetin yaklaşık 1.5 milyar lira olduğunu belirtti. Bedirhanoğlu, "Sadece 900 milyon lira dolayında konutlar için harcandı. İçme suyu, kanalizasyon, doğalgazı da topladığımızda 1.5 milyar liranın üstünde bir rakam ortaya çıkacaktır. Ciddi bir kamu kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu konuda kesinlikle hiçbir kısıtlamaya gitmeden kesenin ağzını tamamen açıp, Şırnak´ın o yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırıp, güzel bir kenti hep beraber kazandıracağız" diye konuştu.

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