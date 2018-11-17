Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda meydana gelen silah kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Cemil Kaçmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Kaçmaz'ın cenazesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Daha sonra şehidin naaşı, helallik alınmak üzere cenaze aracıyla konvoy eşliğinde merkez Onikişubat ilçesi Öztürk Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

SOSYAL MEDYADAKİ MESAJI YÜREK KAVURDU

AA'da yer alan habere göre burada şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin naaşı daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Camii'ne getirildi. Burada şehidin babası Yaşar Kaçmaz, "Canım oğlum" diyerek tabuta sarılıp ağıt yaktı. Şehit Kaçmaz'ın cenazesi, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Bekar olan ve 1.5 yıl önce göreve başlayan Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte "Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?" diye paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Şırnak'ta süren operasyonlarda, 16 Kasım'da, hava topu atışı sırasında meydana gelen patlamada bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

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