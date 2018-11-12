Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, operasyon sırasında yaşanan patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın (21) cenazesi dün Mersin'e getirilmişti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğan'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Şehidin cenazesi, bu sabah morgdan alınıp, konvoyla ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi'ne götürüldü. Bekar olan şehit Doğan'ın cenazesi, önce babaevine getirilerek, helallik istendi ardından Esenpınar İlkokulu´nun bahçesine götürüldü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA TÖRENE KATILDI

DHA'da yer alan habere göre burada düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Ercan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Milletvekilli Hacı Özcan, MHP'li milletvekilleri Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek, CHP'li milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır ve şehidin annesi Halime, babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

TABUTA SARILIP, AĞLADILAR

Tören sırasında şehidin annesi Halime ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, uzun süre Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Güçlükle sakinleştirilen Halime ve Ayhan Doğan ile çocukları, yakınları tarafından tabutun başından alındı. Cenaze namazını İl Müftüsü Şaban Kondu kıldırdı. Müftü Kondu tören öncesinde, "Ailesinden aldığımız bilgiye göre şehidimiz bu mesleğe başladığı ilk andan itibaren şehadeti arzuluyordu. Geçen hafta buraya geldiğinde hatta şehit olduğunda gömüleceği yeri bile anne ve babasına göstermiş. Böylesine şehadeti özleyen bir kardeşimiz var. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Birliğimize kast eden insanlara fırsat vermesin" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Esenpınar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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