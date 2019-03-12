Olay, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dicle mahallesinde meydana geldi. Bırca Belek Parkı kenarında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Asiye E.'nin intihar amaçlı Dicle Nehri'ne atladığını fart etti. Asiye E.'nin nehre düşmesi üzerine polis memuru Nuh Toprak, nehre atlayarak kadını akıntıya rağmen suda yakalamayı başardı.

Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirildi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımı ile sudan çıkarılan Asiye E. olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.