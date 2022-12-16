İsimleri kütüphanede yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Şırnak'ta şehit edilen bebek ve çocukların ismi kütüphanelerde yaşayacak

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda şehit edilen 120 bebek ve çocuğun adlarının yaşatılması amacıyla hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı'nca onaylanan 'Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri' projesinin ilk kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi

Şırnak'ta şehit edilen bebek ve çocukların ismi kütüphanelerde yaşayacak
İsimleri kütüphanede yaşayacak
0:00 / 0:00
DHA

Terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllardan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda Şırnak'ta şehit edilen bebek ve çocukların isimlerinin yaşatılması amacıyla Yeşeren Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve 3 ay önce İçişleri Bakanlığı´na sunulan `Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi´ onaylandı.

Proje kapsamında Şırnak'ta terör saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edilen 120 bebek ve çocuğun isminin verileceği kütüphanelerin oluşturulması için 7 anaokulu belirlendi. Bu kapsamda Şehri Nuh Anaokulunda ilk `Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi´ açıldı. İlk kütüphanenin açılışına Vali Osman Bilgin, Eşi İlknur Bilgin, Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

`BUNLARIN HEPSİ KÜRT ÇOCUKLARI´

Vali Osman Bilgin, yapılan açılışın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Şırnak, terörün o lanetli yüzünü en açık, en sorunlu yıllarını yaşayan illerden birisi. Görüyorsunuz isimsiz bebek diyoruz. Bunu biz uydurmuyoruz. Bunu maalesef sözde insan hakları, demokrasi, hak ve özgürlükler, adalet ve millet anlayışını ortaya koyan ama bu manada hiçbir demokratik değer tanımayan, hiçbir insan hakları değerini tanımayan, bütün insan hakları değerlerini ayak altına alan ve bu mana da kendi uluslarının çıkarlarını bölgede devam ettirecek aparatlar arayan ve maalesef sözde Kürt halkının temsilcisiymiş gibi hareket edip ama özde sadece ve sadece emperyalist devletlerin aparatı olan terör örgütünün burada yapmış olduğu katliamları görüyoruz. Bunların hepsi Kürt çocukları. Sözde Kürt halkının geleceğini Kürt halkının çıkarlarını temsilini, demokrasisini savunduğunu iddia eden bir örgüt, hiçbir ideolojik anlayışı olmayan, hatta ideolojiyi bırakın konuşması olmayan, konuşmayı bırakın sadece nefes alıp veren çocukları mı katlederek sözde demokrasiden bahsediyorlar?" dedi.

Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da, projenin amacının şehit olan çocukların isimlerini yaşatmak olduğunu belirterek, "Geçmişe baktığımızda terör örgütü 80´li, 90´lı yıllarda köy baskınları yaparak daha dünyaya gelmemiş isimsiz bebeklerimizi, çocuklarımızı katletti. Şimdiye kadar şehit askerlerimiz, korucularımız ve sivil şehitlerimiz için 27 tane kütüphane açtık. İlimizde jandarmadan aldığımız bilgiye göre 120 şehit çocuğumuz var. Bunların arasında sıfır yaş, 6 aylık, 1 aylık bebekler var. Onların adını yaşatmak için böyle bir proje yaptık. Hedefimiz 7 tane kütüphane açmak. Bu 120 çocuğumuzun ismini yaşatmak" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl, nereden yapılır?
GÜNDEM KYK burs taahhütname onayı nedir?
Diyarbakır'daki saldırıyı gerçekleştiren zanlı F.A.'nın kaçamadan yakalandığı ortaya çıktı
GÜNDEM Diyarbakır saldırganı kaçamadan yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mahkemenin İmamoğlu kararını değerlendirdi - Gündem Haberleri
GÜNDEM Oktay'dan İmamoğlu kararı yorumu
2022- 2023 Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
GÜNDEM 2022- 2023 Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları ...
KYK bursları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredileri ne zaman alınacak, hangi tarihte ödenecek ve toplu ödeme mi olacak?
GÜNDEM KYK ilk burslar ne zaman verilecek?
Gömülü bulunan çiftin davasında son dakika gelişmesi: 6 sanığa müebbet... - Haberler
GÜNDEM Gömülü bulunan çiftle ilgili davada yeni gelişme!
Iğdır'da korkunç kaza ölümle bitti! 12 yaşındaki öğrenci... - En son haberler
GÜNDEM Okul yolunda TIR çarpan çocuk öldü
Bursa'da akılalmaz kaza! Elini kaptıran işçi... - Son haberler
GÜNDEM Elini makineye kaptırdı, parmakları koptu
Bakan Çavuşoğlu, Kumlucada incelemede bulundu:
GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu sel bölgesinde
İstanbul'da kaybolan gencin telefonundan 1 ay sonra sinyal alındı - Güncel Haberler
GÜNDEM İstanbul'da kayboldu, 1 ay sonra Sakarya'dan sinyal!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.