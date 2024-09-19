Birol Ekici kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Birol Ekici, yeni Şırnak Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Ekici, 11 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Kırklareli Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici biyografisi ve kariyeri…