Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı
Giriş: 22.12.2023 - 20:26 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:26
TBMM Genel Kurulu, 2024 yılı bütçelerini görüşmek için Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlandı.
Önder hastanede müşahede altına alındı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı" denildi