Sırtında 1 yaşındaki oğluyla doğa yürüyüşüne çıkıyor

Her ebeveyne çocuğuyla doğada vakit geçirmesini tavsiye eden Bozkurt, "Çocuklar bir şekilde teknolojiye bulaşacaklar ama bu durumun minimum seviyeye indirilmesi taraftarıyım çünkü çocuklar doğadayken problem çözme becerisini ve zengin uyarıcı dediğimiz çevreyi izleyerek kendini geliştirebiliyor" dedi.