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Şişecam’ın düzcam ürünlerinin kalınlık ve özelliklerini değiştirerek oluşturulan kombinasyonların ışık geçirgenliği, solar faktör, U değeri gibi performanslarına ulaşılabilen performans hesaplayıcı web sitesi Şişecam GlassTool adıyla yenilendi.

Şişecam GlassTool ile kullanıcılara, çok katmanlı hesaplama prensibiyle daha geniş bir skalada performans hesaplama, ölçü birimini “mm” veya “inç” seçme, Avrupa (EN) ve Amerika (NFRC) standartlarıyla hesaplama, farklı açılara sahip cepheler için açı değiştirip performans hesaplayabilme gibi imkanlar sunuluyor.

Ayrıca, hızlı arama seçeneği ile ürünlere kolay erişim, CE belgelerine ve BIM Objelerine hızlıca erişebilme, performans sonuç sayfasını PDF olarak indirebilme, proje ve şablon kaydedebilme, çöp kutusu ile silinenleri geri alabilme gibi seçenekler de GlassTool ile birlikte sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, Şişecam GlassTool'a bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından erişim sağlanabiliyor.