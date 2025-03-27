Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şişli'de izinsiz gösteri yapan grubun yürüyüşüne izin verilmedi

        Şişli'de izinsiz gösteri yapan grubun yürüyüşüne izin verilmedi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için Şişli'de toplanan grubun Maçka Parkı'na yürümesine polis ekiplerince izin verilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:50 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişli'de izinsiz yürüyüş engellendi
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto amacıyla bir grup, Şişli'deki alışveriş merkezinin önünde toplandı.

        Emniyet tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, Maçka Parkı'na yürümek isteyen gruba izin verilmedi.

        Güvenlik güçleri, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericiler bölgeden ayrılmamakta ısrar edince emniyet güçleri harekete geçti.

        Bunun üzerine grup dağıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor