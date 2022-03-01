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Şişli'de kamyonet park halindeki 6 araca çarptı

Şişli´de yokuştan kayan kamyonet, 4 otomobil 2 motosiklete çarptı. Kazada park halinde bulunan hafif ticari aracın şoförü yaralandı. Yolda yürüyen üç kişi ise kazadan son anda kurtuldu.

Şişli'de kamyonet park halindeki 6 araca çarptı
Şişli'de kamyonet dehşet saçtı!
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DHA

Kaza, Şişli Operatör Raif Bey Sokakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Aygın´ın kullandığı kamyonet, yokuştan kayarak 4 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın içindeki sürücü yaralandı. Hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Sinan Kayacan, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan şoför ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

"DONDUM KALDIM"

Kamyonetin önünden son anda kaçan Umut Nevzat Atasever, "Biz caddeden yürüyorduk. Yoldan aşağıya inerken önce bir ses geldi. Ben araç bir yerde sürttü zannettim. Tam benim önümde beyaza bir araca vurdu. Ben aracın önündeydim. Dondum kaldım. Hala daha şoktayım. Bir iki dakika ile kurtuldum. Hayat kıymetli bir şey" dedi.

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