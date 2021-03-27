İHA

Şişli Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi 5. Yıl Sokakta bulunan ünlü bir gece kulübünün yasak olmasına rağmen açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri mekana baskın gerçekleştirdi. Gece bekçilerinin ve ÖZEL TİM ekiplerinin görev aldığı baskında kulübün açık olduğu ve içeride eğlenenlerin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine mekana giren polis ekipleri içeride 70 kişinin bulunduğunu tespit etti. 70 kişiye Korona virüs kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 180 liradan toplam 222 bin 600 lira cezai işlem yapıldı.

YÜZLERİNİ KAPATARAK TERK ETTİLER

Virüs kurallarına uymayan 70 kişi cezai işleme tabi tutulduktan sonra mekânı yüzlerini kapatarak terk ettiler. Mekanı terk eden kişiler kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarından da kahkaha atarak uzaklaştılar.

Mekanda eğlenen ve cezaya tabi tutulan bir kişide kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Baskın yapılan gece kulübüne de cezai işlem yapılacağı öğrenildi.