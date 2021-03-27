Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Şişli’de bir gece kulübüne yapılan baskında 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi

Şişli’de bulunan ünlü bir gece kulübüne Korona virüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri tarafından baskın gerçekleştirdi. Gece kulübüne gerçekleştirilen baskında 70 kişinin eğlence amacıyla bir araya geldiği tespit edildi. 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi.

Şişli’de bir gece kulübüne yapılan baskında 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi
İHA

Şişli Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi 5. Yıl Sokakta bulunan ünlü bir gece kulübünün yasak olmasına rağmen açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri mekana baskın gerçekleştirdi. Gece bekçilerinin ve ÖZEL TİM ekiplerinin görev aldığı baskında kulübün açık olduğu ve içeride eğlenenlerin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine mekana giren polis ekipleri içeride 70 kişinin bulunduğunu tespit etti. 70 kişiye Korona virüs kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 180 liradan toplam 222 bin 600 lira cezai işlem yapıldı.

YÜZLERİNİ KAPATARAK TERK ETTİLER

Virüs kurallarına uymayan 70 kişi cezai işleme tabi tutulduktan sonra mekânı yüzlerini kapatarak terk ettiler. Mekanı terk eden kişiler kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarından da kahkaha atarak uzaklaştılar.

Mekanda eğlenen ve cezaya tabi tutulan bir kişide kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Baskın yapılan gece kulübüne de cezai işlem yapılacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir merkezli 53 il ile KKTC'deki FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 tutuklama
GÜNDEM FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 tutuklama
Altun'dan, CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı: Bu iş bitti
GÜNDEMCHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı
5 aylık hamile Sezen, dini nikahlı eşince 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM5 aylık hamile kadın öldürüldü
D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı
GÜNDEMDüzce'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Karaman'da karda mahsur kaldıktan sonra kaybolan genç, 3'üncü günde de bulunmadı
GÜNDEMKayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanlığı Kararmanemesiyle atanan isimler Resmi Gazete'de yayınlandı
GÜNDEMResmi Gazete'de hangi kararlar alındı
YKS ne zaman? ÖSYM Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? TYT, AYT, YDT oturum tarihleri 2021
GÜNDEMYKS ne zaman 2021?
Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi
GÜNDEMSevgilisini rehin alıp öldürmüştü, karar açıklandı
Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede? Süveyş Kanalı olayı nedir?
GÜNDEMSüveyş Kanalı nerede, hangi ülkede?
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 Ölü, 4 yaralı
GÜNDEMMinibüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var