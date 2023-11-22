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        Haberler Sağlık Şişlik ve kabızlık sorunu yaşayanlar dikkat! Bu 5 besin hayat kalitenizi artıracak!

        Şişlik ve kabızlık sorunu yaşayanlar dikkat! Bu 5 besin hayat kalitenizi artıracak!

        Şişkinlik ve kabızlık, günümüzde birçok insanın yaşadığı yaygın sindirim problemleridir. Bu problemler, yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek iştah kaybına, kilo alımına, yorgunluğa ve hatta depresyona neden olabilir. İşte sizi bu rahatsızlıktan kurtarabilecek 5 faydalı besin…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:44
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        1

        Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek şişlik ve kabızlık sorununu büyük ölçüde çözebilirsiniz. Bunun için, lif içeriği yüksek olan besinleri beslenmenize dahil etmelisiniz. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Lif, dışkının yumuşak ve düzenli olmasına yardımcı olarak kabızlığı önler. Ayrıca, lif, şişkinliği azaltarak rahatlama sağlar. Şişkinlik ve kabızlık sorunu yaşayanlar için faydalı olabilecek 5 besin şunlardır:

        2

        ELMA

        Elma, lif içeriği yüksek olan bir meyvedir. Elma, suda çözünen ve çözünmeyen liflerin her ikisini de içerir. Suda çözünen lif, dışkının yumuşamasına yardımcı olurken, çözünmeyen lif, dışkının hacmini artırarak bağırsakların hareketini hızlandırır.

        3

        ARMUT

        Armut da elma gibi lif içeriği yüksek olan bir meyvedir. Armut, elmaya göre daha fazla çözünmeyen lif içerir. Bu nedenle, armut, özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için faydalı bir besindir.

        4

        YULAF EZMESİ

        Yulaf ezmesi, lif içeriği yüksek olan bir kahvaltılık besindir. Yulaf ezmesi, suda çözünen lif olan beta-glukan içerir. Beta-glukan, dışkının yumuşamasına ve bağırsakların hareketini hızlandırmaya yardımcı olur.

        5

        YOĞURT

        Yoğurt, probiyotik içeriği yüksek olan bir besindir. Probiyotikler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gerekli olan yararlı bakterilerdir. Yoğurt, ayrıca kalsiyum ve protein gibi önemli besin maddeleri de içerir

        6

        KURU KAYISI

        Kuru kayısı, lif içeriği yüksek olan bir kuruyemiştir. Kuru kayısı, suda çözünen ve çözünmeyen liflerin her ikisini de içerir. Kuru kayısı, ayrıca potasyum ve magnezyum gibi önemli mineraller de içerir. Bu mineraller, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir.

        7

        Şişkinlik ve kabızlık sorununu çözmek için, öncelikle bu problemlerin nedenini belirlemek önemlidir. Şişkinlik ve kabızlığın nedenleri arasında beslenme alışkanlıkları, stres, bazı ilaçlar ve bazı hastalıklar yer alabilir. Yukarıda belirtilen besinleri beslenmenize dahil ederek şişlik ve kabızlık sorununu büyük ölçüde çözebilirsiniz. Ancak, bu besinleri tüketmeye başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Özellikle, bazı rahatsızlıkları olan kişilerin bu besinleri tüketmeden önce doktorlarına danışması gerekir.

        8

        DOĞAL YÖNTEMLERLE EVDE KABIZLIK TEDAVİSİ

        Tamamen doğal yöntemler ile birlikte kabızlığın giderilebileceği gözlemlenmektedir. Kabızlığı doğal yöntemlerle gideren maddeler şu şekilde sıralanmaktadır:

        • Su tüketimine dikkat edilmeli ve daha çok su içilmeli
        • Lif tüketimi arttırılmalı
        • Hareket oranı olabildiğince arttırılmalı
        • Kahve, kişinin tuvalete gitmesini kolaylaştırabileceğinden dolayı kahve içilmeli
        • Probiyotik gıda tüketilmeli
        • Erik, incir, armut tüketilmeli
        • Zeytinyağı tüketimi arttırılmalı
        • Süt ürünlerinden kaçınılmalı
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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