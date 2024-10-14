Site önünde toprak kayması: Çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
Rize'de bir sitenin önündeki toprağın kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü. Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.
Rize'de dün gece saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu.
Yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmındaki toprak kaydı.
Çocuk parkının da bulunduğu alandan kayan toprak, site önündeki istinat duvarını yıktı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, çocuk parkı ile istinat duvarı zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.