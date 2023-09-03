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        Öldürülen baba ve oğulun katili yakalanamadı, yakınları korkudan köylerini terk etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:00
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        Öldürülen baba ve oğulun katili yakalanamadı, yakınları korkudan köylerini terk etti
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        Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/KANGAL (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Kangal ilçesinde husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile onun oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) pusu kurarak av tüfeği ile vurup öldürerek dağa kaçan Ali K. (62) aradan geçen 16 güne rağmen bulunamadı. Köyde yasayan Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler ise Ali K.'nın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek evlerini terk etti. 

        Olay, 18 Ağustos'ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. ile karşılaştı. Ali K. yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali K., daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı. Köyün eski muhtarı Mehmet Ali Poyraz'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin´in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden baba ve oğlu köylerinde toprağa verildi. 

        16 GÜNDÜR ARANIYOR

        Jandarma olayın ardından motosiklet ile kaçan cinayet şüphelisi Ali K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 24 Ağustos'ta olayın yaşandığı yere yakın bölgede Ali K.'ya ait motosiklet terkedilmiş halde bulundu. Köyde ikamet eden Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler ise Ali K.nın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek bölgeden ayrıldı. 

        BANA 'KAÇMA BENİM SENİNLE İŞİM YOK' DEDİ

        Olay anını anlatan eski muhtar Mehmet Ali Poyraz,  Ali Rıza Ercan'ın kendisini yardım için tarlaya çağırdığını belirterek, "Tarlada döverbiçerin tarlayı biçmesini bekliyorduk. Ali Rıza Ercan gelip benim traktörüme bindi. Oğlu Hüseyin Ercan ise buğday dolduktan sonra traktörle köye doğru gidiyordu. Bizde orada bekliyorduk. Bu sırada Ali K., yanımıza geldi. Biz muhabbet ederken Ali K., Ali Rıza Ercan'ın kafasına 2 el ateş etti. Ben o arada sağ kapıdan kendimi aşağıya attım. Şahıs bana 'kaçma benim seninle işim yok' dedi. Ben kötü bir şoka girdim. Kendimi ancak toparlayıp hemen jandarmayı aradım. Daha sonra yürüyerek köye doğru giderken Hüseyin Ercan'ın traktörünü gördüm. O da orada vurulmuştu. Bu sırada jandarma olay yerine geldi" dedi. 

        Jandarmanın arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Poyraz, "Bugün 16'ncı gün olmasına rağmen bulunamadı. Köylünün ruh hali hiç iyi değil. Burada ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bizim için de çok kötü oldu. İnsanlarda tedirginlik var. İnsanların çoğu ve ölenlerin yakın akrabaları da hepsi köyü terketti. Tekrar gelir ve birilerine zarar verir diye şu an herkes tedirgin durumda. İnşallah en kısa zamanda yakalanır" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

        2023-09-03 09:57:24

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