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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:05
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı (4)
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        'OTOBÜSBAYAHIZLIYDI'

        Sivas'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Devlet Hastanesi'ne gidip, yaralıları ziyaret etti. İstanbul'dan Bingöl'e giden ve kazadan yaralı kurtulan Vedat Taş, "Otobüs baya hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve dönerek takla attı. Biz de bu hale geldik" diye konuştu. 

        Yaralılardan İhsan Kırtepe ise "Uyuyordum. Bir anda ses geldi. Arabanın süründüğünü gördüm. Kendini bir yere vurdu" dedi. Otobüs şoförü Selim Aytürk'ün ise kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 7 yolcunun ise kimlik tespit çalışması sürüyor. Öte yandan kazaya ilişkin Gürün Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi. 

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