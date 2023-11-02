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        Sivasspor - Hopaspor maçının ardından

        SİVASSPOR,Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında rakibi Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek tur atladı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ve Hopaspor Teknik Direktörü Osman Özdemir açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:50
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        Sivasspor - Hopaspor maçının ardından
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        SİVASSPOR,Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında rakibi Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek tur atladı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin ve Hopaspor Teknik Direktörü Osman Özdemir açıklamalarda bulundu.

        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, bu tip maçların zor olduğunu belirterek, "Oyuncu arkadaşlar sağ olsunlar iyi konsantre oldular. İyi bir maç oldu. Net skorla maçı kazandık. Oyuncu arkadaşlarımıza da moral oldu. Fazla şans bulamayan arkadaşlarımıza da forma şansı vermiş olduk. Onların seviyesini de gördük. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Rakibi de tebrik ediyorum. Gayet centilmence, güzel de bir mücadele sergilediler. Onların da maçlarında başarılar diliyorum" dedi. 

        ÖZDEMİR: ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN MÜCADELEYİ VERMEYE GAYRET ETTİK

        Hopaspor Teknik Direktörü Osman Özdemir ise, "Hopaspor olarak bugün 90 dakika boyunca elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye gayret ettik. Dolayısıyla bizim bu kupa statüsüne göre şansa belki birkaç tur daha gitme şansımız olabilirdi ama şu bir gerçek ki bu büyük balık, küçük balık meselesidir. Alt liglerdeki takımların büyük bir bölümü turlar ilerledikçe azaldığını görüyoruz. Bizim için ligin daha önemli olduğunu düşünerek bugün biraz burada kadro olarak maça genç bir kadroyla başladık. Maçın sonuna kadar da öyle götürmeye gayret ettik. Neticede Hopaspor takımı olarak 11 kişi sahaya çıkıyorsak gerekli mücadeleyi vermemiz gerekiyordu. Biz de onu yapmaya gayret ettik. Sivas takımının teknik kapasitesi, fiziksel anlamdaki güçlü oyunculardan kurulu oluşu tabi ki bize karşı bir üstünlük sağladılar. Sivas takımını tebrik ediyorum. Bundan sonraki turlarda ve ligde başarılar diliyorum. Biz de Hopaspor olarak kupayı en iyi şekilde temsil edip ligde gelmek istediğimiz, arzuladığımız yerlere iyi bir performans gösterip gelmek istiyorduk. İnşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

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