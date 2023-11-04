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        Kanlı para oyunu, öğrencilerde düşmanca tutuma neden oluyor

        SİVASCumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, son zamanlarda öğrenciler arasında oynanan kanlı para oyunu ile ilgili, "Kanlı para oyununa maruz kalan çocuklarda ilerleyen durumda düşmanca tutum, intikam alma ve bireyin kendi kendine uyguladığı bir şiddet versiyonu olarak öfke patlamaları ve saldırgan tutumlar sergilemeleri söz konusudur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:40
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        Kanlı para oyunu, öğrencilerde düşmanca tutuma neden oluyor
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        SİVASCumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, son zamanlarda öğrenciler arasında oynanan kanlı para oyunu ile ilgili, "Kanlı para oyununa maruz kalan çocuklarda ilerleyen durumda düşmanca tutum, intikam alma ve bireyin kendi kendine uyguladığı bir şiddet versiyonu olarak öfke patlamaları ve saldırgan tutumlar sergilemeleri söz konusudur" dedi.

        SCÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, son zamanlarda ortaokul ve lise çağındaki çocukların sıklıkla oynadığı ve ellerinde yaralanmalara yol açan kanlı para oyunu ile ilgili uyarıda bulundu. Oyunun oldukça riskli olduğunu, hatta ölümle bile sonuçlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Bu oyun daha önce de bahsettiğimiz gibi şiddet içerikli oyunların bir türevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bugün dijital mecradaki oyunlar, daha çok öldürme, saldırma ve bu anlamda mazoşist yönleriyle bireyin kendi kendine acı veya sadist şekilde karşı tarafa zarar verici nitelikte duyarsızlıkların getirdiği bir oyun türüdür. Bununla beraber kanlı para oyunu çocukların daha çok birbirleri üzerinde narsist ya da sadist duygularını tatmin etme amacıyla pedagojik yaklaşımda tamamen ve geleceğin tehlikeli suç eğilimi olan çocukları yaratacak bir oyun denilebilir. Acil bu konuda tedbirlerin alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

        'DÜŞMANCA TUTUM SERGİLEMELERİ SÖZ KONUSUDUR'

        Bu tür oyunlar ile ilgili gelen şikayetlerle birlikte okul idaresinin yönlendirmesiyle rehabilite işlemlerine başlaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Söz konusu kanlı para oyununa maruz kalan çocuklarda ilerleyen durumda düşmanca tutum, intikam alma ve bireyin kendi kendine uyguladığı bir şiddet versiyonu olarak öfke patlamaları ve saldırgan tutumlar sergilemeleri söz konusudur. Bu çocuklara karşı daha olumlu ama zararlarına ilişkin ikna tekniklerine kendi düşünce sistemleri içerisinde kurmaları ve anlamlandırmalarına fırsat vermek gerekir. Aksi halde dışardan yapılacak telkin ya da öğütlerle doğru sonuç alınmayabilir. Ortaya konulan zararlı sonuçların kanamalara bağlı, atardamar kanaması veya oradaki damar zedelenmesi sonucu mikrobik birtakım enfeksiyon veya çeşitli yaralanmalar olabilir" diye konuştu.

        OYUNU NASIL OYNANIYOR

        Oyun, bir kişinin madeni parayı havaya atıp elin ters kısmıyla tutmasına dayanıyor. Ardından, parmaklar havada sıkıştırıldıktan sonra 'kanlı para' denilerek masaya üç kez sert yumruk vuruluyor. Oyunu kaybeden kişi, parayı düşürdüğünde cezalandırılmaktadır.

        Galeri
        Galeri

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