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        Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı

        SİVAS'takasap dükkanında çalışan Burak Yalçın (20), et çekimi sırasında sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Yalçın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 20:20
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        Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı
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        SİVAS'takasap dükkanında çalışan Burak Yalçın (20), et çekimi sırasında sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Yalçın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kasap dükkanında meydana geldi. Kasapta çalışan Burak Yalçın, et çekimi sırasında sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ın sağ kolunu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kolu makineden çıkarılamayan Yalçın, kıyma makinesiyle birlikte ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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