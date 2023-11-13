Kangalların 'akraba' eşleşmesi, ırkın gerilemesine neden oluyor SİVASDoğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak eşlerini kendileri seçtiğini belirtti. Özellikle aynı kandan olan Kangalların eşleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Kangalların eşleştirme sırasında kesinlikle kardeş, anne-baba gibi akraba eşleşmesi olmaması gerekiyor. Köpeklerin kan bağının olmaması çok önemlidir. Kan bağı, ırkın gerilemesi ve sakat yavru doğumlarını artırıyor" dedi

SİVASDoğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak eşlerini kendileri seçtiğini belirtti. Özellikle aynı kandan olan Kangalların eşleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Kangalların eşleştirme sırasında kesinlikle kardeş, anne-baba gibi akraba eşleşmesi olmaması gerekiyor. Köpeklerin kan bağının olmaması çok önemlidir. Kan bağı, ırkın gerilemesi ve sakat yavru doğumlarını artırıyor" dedi

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, dünyanın ilgisini çeken Kangal ırkının eşleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Özellikle ırkın zarar görmemesi için köpeklerde akraba eşleşmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Bir kere köpeklerde eşleştirme sırasında özellikle de Kangal köpeklerinde eşleştirme sırasında kesinlikle kardeş, anne-baba, gibi akraba eşleşmesi olmaması gerekiyor. Köpeklerin kan bağının olmaması çok önemlidir. Kan bağı, ırkın gerilemesi ve sakat yavru doğumlarını arttırıyor. Ondan dolayı kesinlikle kardeş köpeklerin birbiriyle eşleştirilmemesi lazım" diye konuştu.

'ZORLA YAPILAN EŞLEŞMELERDE DÜZGÜN VERİM ALINMIYOR'

Dişi Kangalların eşlerini içgüdüsel olarak kendilerinin seçtiğini söyleyen Yalçınkaya, "Bizim özellikle dikkat ettiğimiz bir husus var. Dişi Kangal köpeklerinin 10 tanesinden en az 8 tanesi erkek köpeği dahi seçiyor. Bir dişi, eşleşme dönemine geldiği zaman çiftlik ortamında veya bulunan yerde 4-5 tane köpek varsa onun gidip bir tanesiyle eş olmak istiyor. Zorla kan bağı eşleşmesinden ziyade, dişi Kangallar içgüdüsel olarak erkeğini seçebiliyor. Biz buna müsaade ediyoruz ve yavrularından da daha iyi verim alıyoruz. O doğumdan daha güzel yavrular çıkıyor. Dişinin eşleşirken kendi seçtiği eşinden olan yavrular daha düzgün oluyor. Ama zoraki yapılan eşleştirmeler de o kadar düzgün verim alınmıyor" ifadelerini kullandı.

'DİŞİYE ÖZGÜRLÜK SUNUYORUZ'

Kangallarda dişiye özgürlük sunulmasının mantıklı eşleşmeyi de beraberinde getirdiğini belirten Yalçınkaya, "Kangallarda biz bunu yaşıyoruz. Yavru üretiminde, genlerin aktarılmasında ve ırkın devamında mantıklı bir eşleşme sistemi olduğunu biliyorum. Dişiye özgürlük sunuyoruz. Hangi erkek köpekle eş olmak isterse onunla eş olmasına müsaade ediyoruz. Daha düzgün daha kaliteli ve daha saf orijinal yavrular çıktığını gördüm. Eşte seçiciliği Kangal Köpekleri de yapıyor. Bu da o dişinin içgüdüsel olarak o erkek köpekteki artılar, eksiler, cesaret ve vücut yapısı gibi özelliklere bakıyor. Bunları görüp, hissedip seçiyor. Ona göre de eş oluyor. Ben bu tür eşleşmelerden daha verimli, daha sağlam, daha safkan ve daha asil ırk köpeklerin çıktığına inanıyorum"